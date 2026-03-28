13年前、山口市佐山で母と娘が殺害された事件の犯人は、現在も捕まっていません。警察が事件現場近くの商業施設で情報提供を呼びかけました。28日、山口南警察署の署員らがポケットティッシュを配り、情報提供を呼びかけました。この事件は2013年3月26日、山口市佐山の住宅でこの家に住む村谷照代さん当時85歳と娘の佳子さん当時64歳が頭から血を流して死亡しているのが見つかったものです。警察は強盗殺人事件として13年経った現