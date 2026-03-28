◇セ・リーグDeNA―ヤクルト（2026年3月28日横浜）DeNA・入江大生投手（27）が28日のヤクルト戦に先発し、4回5安打4失点で降板した。昨季はクローザーで22セーブを挙げたが、相川新監督ら首脳陣の判断で今季から先発に転向。キャンプ、オープン戦を通じて投球を“先発仕様”にモデルチェンジし、ルーキーイヤーだった21年4月21日の中日戦以来、5年ぶりに先発としてマウンドに上がった。立ち上がりは圧巻の投球を披露し