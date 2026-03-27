3月26日午後7時すぎ、東京・東池袋の複合施設「サンシャインシティ」2階にある「ポケモンセンター メガトウキョー」で、アルバイトの女性（21）が男に刃物で刺されて死亡する事件が発生。男も自分の首を切りつけ、間もなく死亡した。各社報道によると、男は住所、職業不詳の広川大起容疑者（26）で、女性とは’24年10月〜昨年7月まで交際関係にあったという。また、昨年12月に女性から警察に「つきまとってくる」との相談があり、