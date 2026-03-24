日本・UAE友好議員連盟総会であいさつする石破前首相（右から2人目）＝24日午後、国会石破茂前首相は24日、会長を務める超党派の日本・アラブ首長国連邦（UAE）友好議員連盟総会に出席し、米イスラエルへの報復としてUAEなどを攻撃するイランを非難した。「イランの核開発を強く非難するとともに、周辺諸国への攻撃も極めて遺憾で、非難しなければならない」と明言した。総会ではUAEへの連帯を確認した。UAEは日本にとって主要