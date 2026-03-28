フジテレビは、一連の不祥事で激減していたCMの取引社数が大幅に回復したと発表しました。【映像】CMの取引社数の回復を発表したフジテレビフジテレビ清水賢治社長「去年の10月にかなり回復して参りまして、今年の1月以降も回復傾向は顕著になってきている」フジテレビによりますと、今年度、CMを放送した会社数は、前年度の87％まで回復したことも明かしました。今月だけでみると去年3月と比べてCMの取引社数はおよそ5倍に