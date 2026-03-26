謎解きクリエイターでタレントの松丸亮吾が3月25日、自身のXに《健康診断してきました》のタイトルとともに、検査結果が記された診断表の写真を投稿している。「松丸さんは最近、筋トレに集中しているようで、3月27日には自身のInstagramに、《筋トレの成果が出ている気がします》と、バッキバキの筋肉自撮り写真を投稿しています。健康志向ですから、今回の健康診断も問題はなかったようです」（芸能記者）しかし松丸は、診断