3月27日に最終回を迎えるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。レフカダ・ヘブン役を演じるトミー・バストウが告白した撮影の舞台裏が波紋を広げている。『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルとした物語。怪談を愛するヒロイン・トキ（高石あかり）とヘブンの人生が描かれている。最終回を目前に控えた3月24日配信の『文春オンライン』で、インタビューに応じたトミー。イギリ