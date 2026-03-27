警察車両の赤色灯27日午後6時20分ごろ、千葉市花見川区幕張町の国道14号で車2台と歩行者が絡む事故があった。千葉西署や消防によると、横断歩道を渡っていた小学校低学年ぐらいの男児が乗用車とワゴン車に相次いではねられ、搬送先の病院で死亡が確認された。署によると、男児が信号のある横断歩道を渡っていたところ、同市若葉区の男性（45）の乗用車にはねられ、千葉県市川市の男性（49）のワゴン車にもはねられた。現場は片