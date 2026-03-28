2026年3月17日の聖パトリック祭で、アイルランド西部のメイヨー州で町を回った山車が批判を浴びている。町内をゆっくりと練り歩く山車はトレーラートラックに飾り付けをしたもので、問題となっているのは、「エプスタイン・ファイル」と書かれた看板を掲げた一台。荷台にはマットレスが置かれている。 【画像を見る】物議を醸した祭りの山車の「エプスタイン演出」、女性の横で四つん這いになるアンドリュー元王子などネ