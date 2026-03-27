3月いっぱいで和久田麻由子アナ（37）が退局することが報じられたNHK。そんななか、4月から“NHKの顔”としてにわかに局の期待が高まっているのが鈴木奈穂子アナ（44）だ。鈴木アナと言えば、『NHKニュース おはよう日本』『ニュースウオッチ9』などでキャスターを務めたあと、21年から『あさイチ』の司会を担当。‘24年度、’25年度と2年連続で紅白歌合戦の司会を務め、“好きな女性アナウンサーランキング”でも、同局のトップを