26日、「在日米海軍厚木航空施設」公式アカウントは、4月18日に予定していた「日米親善春祭り2026」の開催を中止すると発表した。 「日米親善春祭り」は、アメリカ海軍厚木基地が開催する親善イベントで、普段は立ち入ることのできない米軍基地が一般に開放される。メーンの催しは米軍および自衛隊の航空機展示やライブコンサートなどで、地元住民以外にも人気のイベントであった。 中止となった理由は明らかにされ