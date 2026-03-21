近年、「40歳以上お断り」や「25歳以上限定」など年齢制限を設けて客層を絞る居酒屋が登場してきた。 例として、首都圏を中心に全国で80店舗以上展開しているチェーン居酒屋「それゆけ！鶏ヤロー」（本社・千葉県流山市）では、渋谷道玄坂店と池袋店のみ「入店は20～39歳の方限定」としている。 ただし、渋谷道玄坂店の開店当初の公式Xを見ると実際には「グループに39歳以下の方が1人でもいればOK」とな