「診察の一環だ」と信じ込ませ「治療のため」という言葉は、患者を蹂躙（じゅうりん）するための狡猾な罠（わな）だったーー。静岡市駿河区の歯科医院内で、診療中の女性患者にわいせつな行為を繰り返していたとされる事件で、静岡地検は３月19日、18歳未満の少女に対する不同意わいせつや性的姿態撮影等処罰法違反、および児童ポルノ禁止法違反（製造）の罪で、同区小鹿の歯科医師、原田孝行被告（49）を静岡地裁に起訴した。静岡