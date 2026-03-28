イングランド南東部カンタベリー近郊にある「ワイルドウッド・トラスト」のオオカミたち/Wildwood Trust/PA（CNN）英イングランド南東部にある野生動物公園でこのほど、オオカミの群れの力関係が崩れて争いが激化したため、群れ全体を安楽死させる出来事があった。野生動物公園「ワイルドウッド・トラスト」が27日の声明でCNNに明らかにしたところによると、争いが激しさを増す中で3頭が命に関わるけがを負い、群れの5頭すべてが殺