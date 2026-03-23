職場の立地や周辺環境が悪いと、それだけで消耗する。投稿を寄せた福岡県の40代女性は、2018年に退社するまでの12年以上を、ある工場地帯にある会社で過ごした。その会社は、女性が在籍中に新社屋に移転。旧社屋は「トイレが和式で隣接する会社と共用」という難点はあったが、駅近でコンビニ直結という利便性があった。ところが、移転先は「周囲は工場と葬儀場しかない陸の孤島状態」だったという。「給料が振り込まれるATMすらな