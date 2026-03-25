日本製鉄は3月19日、意匠性黒色・溶融めっき鋼板「黒ZAM」の商品ページを開設した。あわせて、製品パンフレットを2025年11月に更新・発行している。より多くの顧客への認知拡大を図ることが目的としている。「黒ZAM」商品ページ○「黒ZAM」とは「黒ZAM」は、同社が世界で初めて商業製品化に成功した高耐食めっき鋼板「ZAM」に特殊な処理を施し、めっき層自体を黒色化した製品だ。「塗装ではない、金属そのもののテクスチャー（質感