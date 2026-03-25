軍事AIの分野で圧倒的な力を持つのが、米国であることは論をまたない。生成AIの専門家で、Uravation代表の佐藤傑氏が言う。「強力なAIモデルは現在、ほとんどが米国企業に集中しています。中国やロシアでもAIは使われていますが、経済制裁で最先端の半導体を使うことが難しくなっているため、最先端のAIモデルを大量に運用するには制約があると言われています。軍事AI分野での米国優位はさらに強まる可能性があります」【前編記事