中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の急騰を受け、全国の開業医・勤務医約10万6000人が加入する全国保険医団体連合会（保団連）が3月25日、政府に対し医療資材の供給確保と緊急の財政措置を求める要望書を提出した。保団連の竹田智雄会長は「国民のいのちと健康、地域医療を守るため」の緊急対応だと訴えている。 中東発の原油高騰、医療現場を直撃 今回の要望の背景には、2025年6月のイスラエルによるイラン攻撃に端を発した中東