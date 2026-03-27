人気漫画家・高橋留美子が描いた『葬送のフリーレン』のイラストが、作品公式Xにて公開された。フリーレンの髪を整えるフェルンの姿が描かれており、ネット上で話題になっている。【画像】シャンプー感あるフェルン！高橋留美子が描いた『葬送のフリーレン』イラストイラストは、髪を整えてもらい気持ちよく寝てしまったフリーレンに、フェルンが「寝てる…」と微笑ましいセリフもある一枚で、これにファンは「可愛いがすぎる