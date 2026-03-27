中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月27日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は27日の記者会見で、在日中国大使館への自衛隊員による不法侵入事件について、日本側が遺憾の意を示しただけでは「到底不十分」だとし、徹底的な調査と責任ある説明を改めて求めた。林氏は次のように述べた。ますます多くの事実が明らかになりつつある。不法侵入者は自衛隊3等陸尉であり、大使館の通勤時間を選び、刃渡り31