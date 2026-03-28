「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手とダイヤモンドバックスの一塁手、カルロス・サンタナが２日連続でほっこりやり取りを繰り広げた。三回、ＡＢＳチャレンジで不利なカウントに持ち込まれてしまったが粘って四球を選んだ大谷。一塁走者としてタッカーの打席中、サンタナが何やら大谷に声をかけた。するとサンタナがヘルメットの通気口から飛び出していた髪の毛を指摘。