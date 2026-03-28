元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏と、人気YouTuberの「てんちむ」こと橋本甜歌が28日、それぞれのSNSを更新。1月30日に結婚したことを発表した。深紅のバラの花束を抱えたツーショット写真や、左手薬指の結婚指輪の写真なども公開した。発表した声明にあった「赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」との1文に反応。特に「運命の赤い稲妻」をめぐる投稿が一部であった。「赤い稲妻ってのが気になるな…w体験したことな