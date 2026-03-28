【AnimeJapan 2026】 開催期間：3月28日・29日 9時～17時 会場：東京ビッグサイト 本日3月28日から東京ビッグサイトにて開催されている「AnimeJapan 2026」よりバンダイナムコフィルムワークスブースを撮り下ろしで紹介していく。 バンダイナムコフィルムワークスブースでは、「転生したらスライムだった件」をはじめ、5月15日劇場公開予定の「