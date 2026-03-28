【写真】店員もびっくり仰天！婦警vs. 外国人女スリ、死闘のリングは銀座の路上いまや古典の「出稼ぎスリ」近年、特に注目されている外国人犯罪。悪質な交通事故や殺人、大規模な窃盗など、その内容が深刻さを増している一方、よくあるスリも“盛況”だ。キャッシュレス化を含む生活様式の変化やコロナ禍などで認知件数は減ったが、中国やルーマニアなどからスリを目的に来日した外国人の逮捕も報じられている。日本がバブル