休日にレンタカーを利用する人は多いのではないでしょうか。レンタカーを利用する際に確認すべきことについて、一般社団法人日本自動車連盟（JAF）がXの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。【要注意】知らないと損をするかも…これが「レンタカー」利用前に確認すべきポイントです！JAFはレンタカーの利用時に確認すべきことについて、「チャイルドシートなどオプション装備の有無は予約時に確かめましょう」「借り