米国ホワイトハウスの公式Xアカウントが、日本時間2026年3月28日午前4時に更新され、「アメリカの農業を再び偉大に（MAKE AMERICAN FARMING GREAT AGAIN）」というメッセージと共に一本の動画を投稿しました。しかし、その映像が任天堂の大人気ゲーム「どうぶつの森」シリーズのグラフィックにあまりにも酷似しているとして、大きな波紋を広げています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■トランプ大統領がゲ