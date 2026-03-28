タレント、女優の鈴木紗理奈（４８）が、検査の結果、「女性ホルモンがほぼなくなってる」と判明したこと、婦人科の病気を明かした。インスタグラムのストーリーズを２７日深夜に更新。「大人の思春期について」と切り出し、「わたしが今回女性ホルモンがほぼなくなってることを公表したのは性別関係なく１人の人間として生きていける、謳歌していける素晴らしい人生が始まるのに、人に言いにくいとか女として終わってしま