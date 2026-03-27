学歴詐称疑惑の追及を逃れるため“卒業証書”と称するものをチラ見せして「19.2秒見せました」と言ったり、果ては市議会まで解散したりと静岡県伊東市の市政を大混乱させた田久保眞紀前市長。 〈画像〉黒髪ストレート、白いTシャツをデニムにイン、大学生時代の田久保前市長の秘蔵写真、落選後の“イメージがかわった”と評判の写真も 市長職を失い、出直し市長選でも落選するとすぐに捜査の網が迫り、静岡
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