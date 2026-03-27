最強アウトドア仕様のスマートウォッチ「Amazfit T-Rex Ultra 2」をレビュー！アウトドアで活用できるハイエンドモデルのスマートウォッチにはオフラインによるルート（経路）のナビゲーション（以下、ナビ）や電池持ちの良い大容量バッテリー、そして壊れにくい耐久性などの機能が搭載されており、登山やキャンプなどをする人などから人気があります。そんなアウトドア用のプロ仕様のスマートウォッチとしてZepp Healthから新商品