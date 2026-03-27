今回は、夫に家出を告げると、ありえない言葉が返ってきたエピソードを紹介します。「今から家出させてもらいます」と伝えると…「もともとモラハラっぽかった夫ですが、子どもが生まれてから、その性質がひどくなりました。夫は育児も家事もしないのに、『メシを手抜きすぎだろ？』『主婦のくせに家事もまともにできないなんて』と偉そうに言ってきます。そんな夫にこれまで我慢してきましたが、あるとき子どもが体調を崩し、看病