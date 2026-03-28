「ちょうど3年前、新大久保で当時の夫と自転車で二人乗りをしている姿をよく見ていましたよ。いつも旦那さんがペダルを漕いで、坂口杏里さんは荷台に座って大股を広げて笑っていたのが印象的です。当時2人が住んでいたのは、いまは民泊施設になったマンション。ちょっと近づきがたいエリアで、よくネズミがうろついています」（近隣住民）3年前までは元格闘家の夫と幸せな新婚生活を送っていた坂口杏里。彼女が“確保”されたの