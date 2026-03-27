メイプル超合金カズレーザー（41）が27日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。東京・池袋の「ポケモンセンターメガトーキョー」でアルバイトの女性店員が元交際相手に殺害された事件について、「自分の命を顧みずに犯罪を犯す人を防ぐ方法ってない」と語った。警察の人員を増やせないなら「民間の身辺警護」の利用や、そのコストを補助するなどの仕組みが必要との考えを語った。事件は26日午後7時15