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坂本花織優勝…浅田真央超え、日本勢最多4度目のV フィギュア世界選手権

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • フィギュアスケート世界選手権の女子フリーが27日、チェコで開催された
  • 坂本花織が2年ぶりで日本勢最多となる4度目の優勝を果たした
  • 日本女子のワンツーは2007年の安藤美姫氏、浅田真央以来の快挙となった
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