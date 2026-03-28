阪神は２８日、ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２７日に大阪市内の病院を受診し、「左手首の関節炎」と診断されたと発表した。今後は別メニューで調整する。球団によれば、２５日のファーム・オリックス戦（京セラ）で負傷したという。同試合に立石は「５番・左翼」で先発出場。初回にエスピノーザから遊撃への内野安打を放ち、守っては無失策で左翼を守り抜き、八回の守備から交代していた。立石は１月の