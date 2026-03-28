28日はイラン攻撃が始まってから1カ月の節目です。そうした中、ホルムズ海峡を通らないルートを利用したタンカーが日本に到着しました。28日、愛媛・今治市に到着したのは2月末のアメリカによるイランへの攻撃後、初めてホルムズ海峡の外から出発し、海峡を通らずに来たタンカーです。経済産業省によりますと、4月もホルムズ海峡を通らずに来るタンカーが日本に到着する予定で、他にもアメリカからの調達量を増やすなど調達先の多