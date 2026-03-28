NHKのWebサイトによると、受信契約は「ＮＨＫの放送を受信できるテレビ（チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含みます）を設置またはＮＨＫの配信の受信を開始した方に、結んでいただくもの」としています。 引越しなどの理由により解約手続きが必要になることがありますが、忘れると不必要な受信料を支払い続けることになるため注意が必要です。 本記事では、解約手続きを忘れた場合に返金が行