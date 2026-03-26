マクドナルドが26日、公式サイトを更新。「クリームブリュレホットドーナツ」の一部のSNS動画について、制作プロセスが不十分であったとして謝罪した。【画像】ポテト、えびフィレオほか…値上げ商品（一覧）サイトでは「弊社が制作した「クリームブリュレホットドーナツ」の一部のSNS動画に関して、制作過程を確認いたしましたところ、そのプロセスが不十分であった点がございました。このことにつきまして、きつね（仮）様に