事件直後フロアに響く叫び声きのう、東京・池袋のポケモンセンターで女性店員が元交際相手の男に刃物で刺され、死亡した事件。男が復縁を迫るストーカー行為を繰り返していたことがわかりました。【写真を見る】池袋“ポケセン”女性店員刺殺 自宅前の紙袋には“ポケカ”とメッセージが…「今夜中に連絡ください」男は復縁を迫るストーカー行為繰り返す「警察！警察！警察！」これは事件直後の映像。フロアに響く叫び声。店