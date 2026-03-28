今月初めホルムズ海峡でイランの攻撃を受けたタイ国籍の貨物船「マユリー・ナリー」が数週間の漂流の末、座礁した。乗船していた船員は全員がタイ国籍で、20人は救助されたが、残り3人は依然として行方不明だ。27日（現地時間）のブルームバーグ通信によると、イラン国営放送はこの日「マユリー・ナリー」がホルムズ海峡のゲシュム島の海岸に座礁しているのが発見されたと伝えた。行方不明の船員は依然として確認されていない。タ