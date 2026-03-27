富士フイルムは3月26日（木）、ミラーレスカメラ「GFX100 II」の最新ファームウェア（バージョン2.50）を公開した。 主な変更点は、電動パワーズームレンズ「FUJINON LENS GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR」との組み合わせへの対応。アップデート後は同レンズの機能に応じた設定・操作が可能となる。 セットアップメニューの「表示設定」に絞り単位をT値またはF値で選択できる機能が追