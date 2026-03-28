今季はレッドブルのリザーブドライバー自動車レースのF1は今季第3戦の日本グランプリが三重・鈴鹿サーキットで開催中だ。今季参戦している日本人のレギュラードライバーはいないが、カメラが捉えた角田裕毅の“近況”に海外のファンが沸いている。フリー走行が行われた27日、F1公式とレッドブルの公式Xが続々公開したのは、ピットで無線のレシーバーをつけた角田裕毅の姿だ。今季は昨季までステアリングを握ったレッドブルのリ