女子フリーフィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで坂本花織（シスメックス）が万感の現役ラストダンスを披露。158.97点、合計238.28点はともに自己ベストで、2年ぶり4度目の世界一に輝いた。千葉百音（木下グループ）が228.47点で銀メダル。日本女子では19年ぶりの世界選手権ワンツーとなった。坂本が全ての思いを4分間の演技に込めた。今季限りで引退する日本のエー