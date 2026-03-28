僕は田舎の人間だが彼女は千葉市近くに住んでいる関係から、頻繁に新幹線で東京に降りている。付き合って10年になるけど、それ以前から東京で仕事もしているので、下手すると東京に住んで6年目ぐらいの上京労働者よりは地理にも明るい。好きな土地は笹塚です。そんな人間だから、田舎と都会の違いも結構分かっているもので、どっちにも良い部分もあれば悪い部分もあると感じている。……と言うか田舎だろうと都会だろうと見