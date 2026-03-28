イランのイスラム革命防衛隊が27日（現地時間）、「敵（米国・イスラエル）」の同盟国の港を出入りするすべての船舶はホルムズ海峡を通過できないと明らかにした。革命防衛隊はこの日、声明を出し、「今朝、腐敗した米国大統領が『ホルムズ海峡が開かれた』と嘘をついた」とし「その後、それぞれ異なる船籍のコンテナ船3隻が（イランの）許可を受けて指定された海路に向かって運航したが、革命防衛隊海軍の警告で引き返した」と伝