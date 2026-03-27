4月3日のテレビ朝日系『ミュージックステーション』では、「DREAM LIVE」と題し、午後6時30分から春の3時間30分SPを放送する。このたび、出演アーティストの披露楽曲が解禁された（一部を除く）。【一覧】春の3時間30分SPに出演する豪華アーティスト東京・有明のTOKYO DREAM PARKが27日に開業することを記念した今回の3時間30分SP。TOKYO DREAM PARKとも中継をつなぎ、アーティストがスペシャルパフォーマンスを届ける。■出演