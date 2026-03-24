イランに対し、ホルムズ海峡が48時間以内に開放されなければ「イランの発電所を壊滅させる」と述べていたアメリカのトランプ大統領ですが、自身のSNSを更新し「発電所への攻撃を5日間、延期する」と表明しました。■5日間延期も双方の主張かみ合わずトランプ大統領は日本時間23日午後8時すぎ、SNSへの投稿でイランの発電所への攻撃を5日間延期すると発表しました。トランプ大統領「アメリカとイランは、過去2日間、中東における