〈自分が本当に大切だと思えることに時間を使いたい〉全人類の願いでありながら、常に時間を奪われている現代人。『ものも家事も最低限。子どもとミニマルに暮らす』（集英社クリエイティブ、2024年）の著者、Nozomiさんもそのひとりでした（〈〉内は著書や動画からの引用、以下同）。主婦で2児の母、仕事もこなすNozomiさんが行き着いたこたえは〈ものを最低限にすれば、自然と家事も減ります〉。実にシンプル！今やSNS総フォロ