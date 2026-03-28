東京・池袋のホテルメトロポリタンでは、好評の「Suicaのペンギン」ビュッフェを、春の食材満載でゴールデンウイークに宴会場にて開催する。オリジナル傘カバーのおみやげが付き、「お一人様一品料理」としてSuicaのペンギンオードブル、肉料理、デザートを用意。さらにビュッフェでスイーツをはじめ約25種類の料理を好きなだけ楽しめる。【ほか写真複数あり】おみやげでもらえる「オリジナル傘カバー」期間は5月2日〜6日の5日