テレビアニメ『アオのハコ』第2期が、10月４日より毎週日曜午後４時30分からTBS系全国28局ネットにて放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル、PV、追加キャスト情報が公開され、木戸夢佳役は青山吉能が担当する。【画像】顔が怖い！新キャラの木戸夢佳公開された『アオのハコ』第２期場面カットティザービジュアルは、展望台から臨む幻想的な夕陽を前に、穏やかな微笑みを浮かべる千夏の姿が柔らかな色彩で描