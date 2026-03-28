Cygamesは、「ウマ娘 プリティーダービー 7th EVENT WORLD TOUR『THE STAGE』in TOKYO」を6月20日、21日の2日間、東京・有明アリーナで開催すると発表した。あわせてキービジュアルと出走者、特設サイトを公開し、チケットの最速先行受付を開始した。同イベントは「ウマ娘」の世界観を体感できるライブイベントシリーズの最新公演。開場は両日とも15時30分、開演は17時を予定している。出演者（出走者）も公開され、DAY1には